سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف عدة مناطق في جنوب وشرق لبنان

شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، سلسلة غارات استهدفت عددا من المناطق في جنوب وشرق لبنان، بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وحلّقت طائرة مسيرة إسرائيلية مساء اليوم فوق بلدات مركبا، وحولا، وميس الجبل في جنوب لبنان، ، كما شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم غارةً على جرود بلدة بوداي في البقاع شرق لبنان، بحسب ما أعلنت قناة " المنار" المحلية التابعة لحزب الله اللبناني.

وهدّد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مساء اليوم، بقصف مبنى في بلدة تول في قضاء النبطية في جنوب لبنان، وطلب من السكان إخلاء المبنى زاعماً أنهم "يتواجدون بالقرب من منشآت تابعة لحزب الله ويجب الابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر ".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر، ولا تزال إسرائيل تنفّذ غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.