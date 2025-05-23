كشفت الإعلامية بسمة وهبة تفاصيل حوارها مع الفنان أحمد السقا، بشأن ما أثير مؤخرًا عن خلافه مع طليقته الإعلامية مها الصغير، مؤكدة أنه نفى كل ما تردد من اتهامات بحقه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت وهبة، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور"، إنها كانت في البداية تميل إلى تصديق ما نُشر عن السقا، وشعرت بالغضب تجاهه بسبب ما قيل عن تصرفاته، لكنها فضّلت التحقق من الأمر قبل التعليق، إلى أن تلقت مكالمة هاتفية من السقا استمرت ساعة كاملة، استعرض خلالها روايته المختلفة مدعومة ببراهين.

وأضافت: "قلت له: حد يعمل كده في أم أولاده يا أحمد؟!، فكان رده: دي أم عيالي.. ولا يمكن أغلط فيها"، لافتة إلى أنه أكد عدم صلته بما نُسب إليه على مواقع التواصل، ولم يكتب حرفًا مما تم تداوله.

وأشارت وهبة إلى أن السقا قدم لها أدلة على حسن معاملته لزوجته وأولاده، وأنه تضرر نفسيًا مما أثير، موضحة أنها راجعت موقفها بعد المكالمة، وشعرت بأن هناك معلومات مغلوطة تم تضخيمها.

وأكدت وهبة أنها لا تنحاز لطرف ضد الآخر، وتفتح الباب أمام مها الصغير للرد إذا رغبت، لكنها ترى اليوم أن الحق بات في صف السقا بعد أن استمعت إلى روايته بشكل مباشر.