بريطانيا تعتزم استخدام الإخصاء الكيميائي للمعتدين جنسيا

تعتزم الحكومة البريطانية البدء في استخدام عقار لكبح الرغبة الجنسية لدى المعتدين جنسيا، في إطار حزمة من الإجراءات الرامية لخفض مخاطر تكرار الجريمة وتخفيف الضغط على نظام السجن، الذي تكاد تنفد الأماكن به.

وقالت وزيرة العدل شبانا محمود في بيان للبرلمان اليوم الخميس بعد مراجعة مستقلة للعقوبات، إنه سيتم تطبيق ما يسمى بالإخصاء الكيميائي في 20 سجنا في منطقتين.

وأضافت: "إنني ادرس ما إذا كان تطبيق هذا النهج ممكنا. من الضروري بالطبع أن يتم تطبيق هذا النهج إلى جانب التدخلات النفسية التي تستهدف أسبابا أخرى لارتكاب الجريمة، مثل التأكيد على القوة والسيطرة".

ورغم أن المراجعة أوضحت أن العقار لن يكون مناسبا لدى بعض مرتكبي الاعتداءات الجنسية مثل المغتصبين الذين يحركهم دافع القوة والسيطرة، لا الانحراف الجنسي، ذكرت محمود أن الدراسات تظهر أن الإخصاء الكيميائي يمكن أن يؤدي إلى خفض بنسبة 60% في معاودة ارتكاب الجريمة.