 إطلاق نار بالقرب من مقر وكالة المخابرات الأمريكية CIA في ولاية فرجينيا - بوابة الشروق
الخميس 22 مايو 2025 5:43 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

إطلاق نار بالقرب من مقر وكالة المخابرات الأمريكية CIA في ولاية فرجينيا


نشر في: الخميس 22 مايو 2025 - 4:44 م | آخر تحديث: الخميس 22 مايو 2025 - 4:44 م

أطلق حراس في مقر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية النار على شخص في ساعة مبكرة من صباح الخميس، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة «NBC» نيوز.

وقال مصدر مطلع للشبكة، إن حراس أمن أطلقوا النار على شخص في ساعة مبكرة من صباح الخميس خارج مقر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في لانجلي بولاية فرجينيا.

وصرح متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بوقوع حادث أمني خارج مقر الوكالة، استجابت لها سلطات إنفاذ القانون.

وأضاف المتحدث: «البوابة الرئيسية مغلقة حاليًا، وعلى الموظفين البحث عن طرق بديلة. سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية عند الضرورة».

ويأتي الحادث بعد ساعات من مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، بالرصاص خارج متحف اليهود في العاصمة واشنطن.

وبحسب الشبكة الأمريكية، لا دليل على وجود صلة بين الحادثتين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك