إطلاق نار بالقرب من مقر وكالة المخابرات الأمريكية CIA في ولاية فرجينيا

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أطلق حراس في مقر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية النار على شخص في ساعة مبكرة من صباح الخميس، وذلك وفقًا لما نشرته شبكة «NBC» نيوز.

وقال مصدر مطلع للشبكة، إن حراس أمن أطلقوا النار على شخص في ساعة مبكرة من صباح الخميس خارج مقر وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في لانجلي بولاية فرجينيا.

وصرح متحدث باسم وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بوقوع حادث أمني خارج مقر الوكالة، استجابت لها سلطات إنفاذ القانون.

وأضاف المتحدث: «البوابة الرئيسية مغلقة حاليًا، وعلى الموظفين البحث عن طرق بديلة. سيتم الإعلان عن تفاصيل إضافية عند الضرورة».

ويأتي الحادث بعد ساعات من مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية، بالرصاص خارج متحف اليهود في العاصمة واشنطن.

وبحسب الشبكة الأمريكية، لا دليل على وجود صلة بين الحادثتين.