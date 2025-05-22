قالت السلطات الأمريكية إن طائرة صغيرة تحطمت في إحدى ضواحي مدينة سان دييجو صباح اليوم الخميس خلال أجواء ضبابية، مما أدى إلى اندلاع حرائق في حوالي 15 منزلا وعدد من السيارات، ودفع السلطات إلى إخلاء عدة منازل.

وقال مساعد رئيس إدارة الإطفاء دان إيدي في مؤتمر صحفي " لدينا وقود طائرات في كل مكان". وأضاف" هدفنا الرئيسي هو البحث في جميع هذه المنازل وإخراج الجميع بسلام".

وأضاف:" أصابت الطائرة عدة منازل بصورة مباشرة" في منطقة مورفي كانيون. ووصف إيدي المشهد بأنه أشبه بـ "حقل حطام هائل" في حي مكتظ يقطنه العديد من أفراد الجيش وعائلاتهم.

ولم يعرف بعد ما إذا كان الحادث أسفر عن وقوع إصابات.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إن الطائرة وهي من طراز سيسنا 550 تحطمت حوالي الساعة 3:45 فجرا بالقرب من مطار مونتجومري جيبس التنفيذي.

وأضافت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان أن "عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة غير معروف في الوقت الحالي".

ويشار إلى أن الطائرة يمكنها أن تحمل ستة إلى ثمانية أشخاص.

وأفادت إدارة الطيران الفيدرالية إن المجلس الوطني لسلامة النقل سيتولى قيادة التحقيق في الحادث.