السلطات السورية ترسل 24 شاحنة مساعدات إلى عين العرب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أرسلت الحكومة السورية، السبت، 24 شاحنة مساعدات إلى منطقة عين العرب بريف حلب شمالي البلاد.

وقالت محافظة حلب في بيان عبر منصة "تلجرام"، إن "اللجنة المركزية لاستجابة حلب (حكومية) بالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة (لم تسمها) أرسلت 24 شاحنة محمّلة بالمواد الطبية والإغاثية واللوجستية، باتجاه منطقة عين العرب".

وأشارت المحافظة، إلى أن الخطوة تهدف إلى "دعم الاحتياجات الإنسانية والخدمية في عين العرب".

ولا تزال مناطق واسعة في عين العرب تخضع لسيطرة "قسد" واجهة تنظيم "واي بي جي" الإرهابي في سوريا، بعد انسحاب مقاتليه إليها من مناطق في شمال وشمال شرق البلاد أمام تقدم قوات الجيش.

والجمعة، أفادت قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، ببدء نقل نحو 800 عنصر من تنظيم "قسد" ممن كانوا يديرون سجن الأقطان ومحيطه، بريف محافظة الرقة شمال شرقي البلاد، إلى عين العرب، في إطار المفاوضات مع الحكومة.

وفي 18 يناير الجاري، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع اتفاقا لوقف إطلاق النار مع تنظيم "قسد"، يقضي بإدماج عناصره ضمن مؤسسات الحكومة.

ومن أبرز بنود الاتفاق دمج الإدارة المسؤولة عن ملف سجناء ومخيمات تنظيم "داعش"، إضافة إلى القوات المكلفة بحماية هذه المنشآت، مع الحكومة السورية، لتتولى الأخيرة المسؤولية القانونية والأمنية عنها بالكامل.

وجاء الاتفاق عقب عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري استعاد خلالها مناطق واسعة في شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات "قسد" المتكررة لاتفاقاتها الموقعة مع الحكومة قبل عشرة أشهر، وتنصّلها من تنفيذ بنودها.