الخشت يطالب بدعم إضافي 50 مليون جنيه لرفع كفاءة مستشفى قصر العيني الفرنساوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بدعم إضافي 50 مليون جنيه فى الموازنة الجديدة للعام المالي الجديد 2023/2024؛ لرفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي).

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، اليوم الأربعاء، لمناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (جامعات - مستشفيات جامعية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة قامت بحجم تمويل ذاتي ضخم في السنوات السابقة وتحملت عن موازنة الدولة ما يفوق 20 مليار جنيه، مؤكداً تقديره لجهود الدولة لدعم الجامعات والمستشفيات الجامعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع الخشت: نقدر جهود وزارة المالية، ونطالب بدعم بند التغذية والصيانة والمستلزمات، وقمنا برفع كفاءة المباني الأثرية، وفي الباب السادس، تبرعات الناس للمستشفيات مقدرش أصرف منها على المباني والإنشاءات.

ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "بالنسبة لمستشفى 500500، لولا دعم رئيس الجمهورية، ما وصلنا لما وصلنا له"، واستطرد: "جامعة القاهرة الدولية وأكبر مجمع طبي للأطفال تمويل ذاتي، لكن المستشفى الفرنساوي التى تضم 350 سريرا، تحتاج إلى رفع كفاءة، ندفع مرتبات 20 مليون جنيه، ونحتاج إلى مبلغ 50 مليون جنيه لرفع كفاءة المستشفى".

ووعد ممثل وزارة التخطيط بأن يتم دراسة طلب جامعة القاهرة بشأن إضافة 50 مليون جنيه لرفع كفاءة المستشفى الفرنساوي، على أن تقدم الجامعة طلب بالمبلغ وأسبابه وسيتم دراسته في ضوء المتاح والاحتياجات.

وتضامن أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب مع طلب رئيس جامعة القاهرة بدعم 50 مليون جنيه لرفع كفاءة مستشفى قصر العيني التعليمي الجديد"الفرنساوى"، مؤكدين أهمية المستشفى واستيعابها للعديد من المرضى من مختلف المحافظات.