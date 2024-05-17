توريد 192 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة حتى الآن

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، مشيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده، حتى صباح اليوم الجمعة، لشون وصوامع المحافظة بلغ 192 ألفا و688 طن قمح، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام، والتي تبلغ 290 ألفا و89 فدانا، وذلك من خلال 37 مركزا تجميعا بالمحافظة.

وشددت على أهمية تضافر جميع الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف على المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية، وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح، والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

ووجهت بضرورة تقديم الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام؛ نظرا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي هام.

من جانبه، قال محمد عبدالعال مدير مديرية التموين بالبحيرة، إن أعمال التوريد بدأت منذ 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.

وأوضح أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.