ترامب يزور جامع الشيخ زايد في أبوظبي

زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه الشيخ خالد بن محمد بن زايد ، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وبدأ الرئيس الأمريكي والوفد المرافق الجولة بزيارة ضريح الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات.

وتجول ضيف الإمارات بقاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث اطلع على رسالة الجامع التي تعكس قيم تعزيز الحوار الحضاري بين مختلف الثقافات والأديان، ودور مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، ومد جسور التواصل الثقافي والحضاري مع شعوب العالم.

واطلع ترامب على تاريخ تأسيس الجامع، وما يتميز به الصرح من جماليات فنية تعكس حضارة العمارة الإسلامية، من خلال استخدام تصاميم وفنون هندسية تترجم جمالية الثقافة العربية والإسلامية العريقة.

ووصل الرئيس الأمريكي في وقت سابق اليوم الخميس، إلى أبوظبي في زيارة دولة إلى الإمارات.

وتأتي هذه الزيارة في ختام جولة لترامب بمنطقة الخليج شملت السعودية وقطر.