واصلت أسعار صرف الدولار التراجع أمام الجنيه خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بما يتراوح بين 9 و12 قرشا، وذلك بعد انخفاض سعره بقيمة تراوحت بين - بما يتراوح بين 5 و22 قرشا فى نهاية تعاملات أمس.

وهبط سعر العملة فى البنك الأهلى المصرى، بنحو 12 قرشا ليسجل 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، مقارنة بـ 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات أمس.

وهبط سعر العملة فى بنك مصر بنحو 11 قرشا ليسجل 49.44 جنيه للشراء، و49.54 جنيه للبيع، مقارنة بـ 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع فى نهاية تعاملات أمس.

وتراجع سعر العملة الأمريكية فى البنك التجارى الدولى بقيمة 10 قروش، ليسجل 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، مقارنة بـ 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

وخسر الدولار في بنك البركة 15 قرش، ليسجل 49.40 جنيه للشراء، و49.50 جنيه للبيع، مقارنة بـ 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الخضراء بنحو 11 قرشا فى بنك الإسكندرية ليسجل 49.43 جنيه للشراء، و49.53 جنيه للبيع، مقابل 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

فيما تراجع سعر العملة الخضراء في مصرف أبوظبي الإسلامي 9 قروش لتسجل نحو 49.57 جنيه للشراء، و49.67 جنيه للبيع، مقابل نحو 49.66 جنيه للشراء، و49.76 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار بنحو في بنك قناة السويس نحو 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

وقال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى نهاية نوفمبر الماضى، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات فى حدود 5% خلال الفترة المقبلة بين صعود وهبوط، مشددًا على التزام الحكومة بسياسة سعر الصرف المرن.

وتمثل الـ5% من سعر الصرف البالغ 49.70 جنيه وقت حديث مدبولى حوالى 2.5 جنيه، ما يعنى احتمالية وصول الدولار إلى 52.10 جنيه.

وسمح البنك المركزى فى مارس 2024، بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس فى اجتماع استثنائى، لتتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بعد تطبيق سياسة سعر الصرف المرن من 31 جنيهًا تقريبًا للدولار إلى 50 جنيهًا، ثم عاود الارتفاع تدريجيًا ليدور حول مستويات 49 و50 جنيهًا منذ بداية العام الحالى.