جيش الاحتلال: قصفنا أكثر من 140 هدفا في غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، قصف أكثر من 140 هدفًا في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، زاعمًا أن الأهداف بينها: مبانٍ عسكرية، ونقاط إطلاق صواريخ مضادة للدروع، ومستودعات أسلحة.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «قوات الفرقة 99 رصدت أمس، مخربين اثنين يحاولان زرع عبوة ناسفة ضد قوات الجيش»، مشيرًا إلى «قضاء طائرة عليهما».

وادعى أن «قوات الفرقة 36 وسعت على مدار الأيام الأخيرة أنشطتها في قطاع غزة، واغتالت عشرات المسلحين ودمرت مئات البنى التحتية فوق وتحت الأرض».

ووفقًا لمزاعمه، «قضت قوات الفرقة 162 خلال الساعات الأخيرة على 8 مخربين تواجدوا داخل مقر قيادة عسكرية».

وبدعم أمريكي، يرتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 200 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.