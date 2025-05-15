إسرائيل: لواء القدس رقم 16 ينتهي من عملياته بشمال غزة بعد تدمير أكثر من 600 موقع

انتهت عناصر "لواء القدس" رقم 16، من عملياتها في حي الشجاعية ومنطقة "درج التفاح" بشمال قطاع غزة، بعد تدميرها أكثر من 600 موقع للبنية التحتية التابعة لحركة حماس في المنطقة خلال الشهرين الماضيين، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، القول إن قوات لواء القدس، بالتعاون مع مهندسي وحدة الهندسية القتالية النخبة "ياهالوم"، عثرت على مئات الأمتار من الطرق المهمة تحت الأرض، والتي تحتوي على أسلحة ومعدات عسكرية، ودمرتها.

وحل جنود احتياط محل قوات لواء القدس، لمواصلة العمليات في غزة، بحسب "يديعوت أحرونوت".

ويواصل جيش الاحتلال عدوانه في قطاع غزة لتحقيق أهدافه التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحماس، وتحرير المحتجزين الذين احتجزتهم الحركة خلال هجومها على جنوب إسرائيل ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.