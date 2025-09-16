زيلينسكي يدعو إلى تسليم أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا قبل حلول الشتاء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تسليم بلاده أنظمة الدفاع الجوي التي تم التعهد بها قبل حلول فصل الشتاء.

وقال زيلينسكي في رسالته عبر الفيديو مساء اليوم الإثنين: "يجب تنفيذ جميع الاتفاقيات المتعلقة بتسليم أنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ المرتبطة بها، وكذلك عقود الشراء بنسبة 100%".

وأشار الرئيس الأوكراني إلى التعهدات التي قدمها الحلفاء الغربيون خلال الاجتماعات الأخيرة في لندن وواشنطن وباريس، لكنه لم يقدم تفاصيل محددة.

وذكر بشكل خاص اتفاقيات التمويل الخاصة بإنتاج الطائرات المسيرة والجيش الأوكراني بشكل عام.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد الغزو الروسي الشامل منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وقبل حلول الشتاء، تخشى أوكرانيا من هجمات جوية روسية جديدة باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز تستهدف منظومتها للطاقة، والتي تعتمد كييف في الدفاع عنها بشكل أساسي على أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية من طراز باتريوت.