القناة 12 الإسرائيلية: تكثيف الغارات على غزة لإجبار سكان القطاع على الإخلاء

أفادت القناة الإسرائيلية الـ12، نقلًا عن مصادر عسكرية، بأن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ تنفيذ غارات جوية مكثفة على مدينة غزة، مع توقعات بزيادة وتيرة القصف خلال الأيام المقبلة، بحسب موقع الجزيرة نت الاخباري.



وذكرت القناة أن هذا التصعيد يأتي نتيجة عدم رضا المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عن وتيرة إخلاء السكان من المدينة، مشيرة إلى أن الهدف من تكثيف الغارات هو الضغط لإجبار الأهالي على مغادرتها.

يأتي ذلك في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الجيش الإسرائيلي منذ نحو عامين، ومساعيه لإعادة احتلال مدينة غزة وتهجير سكانها.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و905 شهداء، و164 ألفا و926 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 425 فلسطينيا بينهم 145 طفلا.