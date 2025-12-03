تعرف على مجموعة منتخب مصر ببطولة أفريقيا لكرة السلة 3×3

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة السلة 3×3 عن مشاركة المنتخب الوطني للرجال في المجموعة الثالثة، والسيدات في المجموعة الأولى، ضمن البطولة المقرر إقامتها في أنتاناناريفو – مدغشقر خلال الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري.

ويتواجد رفقة منتخب الرجال في المجموعة الثالثة كل من أوغندا وتونس.

فيما يتواجد منتخب السيدات في المجموعة الأولى رفقة كل من أوغندا ومدغشقر وتونس والكونغو الديمقراطية.

ويمثل منتخب الرجال كل من:

محمد ميدو طه – أحمد ياسر عبدالوهاب – محمد ياسر طه – يوسف رفعت.

فيما يمثل منتخب السيدات كل من:

أسرار ماجد – نور طلعت – رضوى سالم – عاليا خالد.

ويقود منتخب مصر للرجال المدير الفني وسام جابر، بينما يقود منتخب السيدات إيهاب الألفي، ويشرف على الجانب الطبي جيرمين عوني.