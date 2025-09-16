ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد حدة القتال بين روسيا وأوكرانيا

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا حادا في تعاملات اليوم الاثنين في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واشتداد حدة القتال بين روسيا أوكرانيا، إلى جانب توقع إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي خفض أسعار الفائدة غدا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 58ر0 دولارا أي بنسبة 93ر0% إلى 27ر63 دولارا للبرميل تسليم أكتوبر.

في اجتماع افتراضي عقد يوم الأحد قبل الماضي، قررت دول تجمع أوبك+، بعد أن بدأت في تخفيف تخفيضات الإنتاج البالغة 65ر1 مليون برميل يوميا قبل الموعد المحدد، زيادة إنتاج النفط بمقدار 137 ألف برميل يوميا اعتبارا من أول أكتوبر.

وإذا تكرر قرار زيادة الإنتاج في الاجتماعات الشهرية المقبلة، فسيتم استعادة الشريحة الثانية من تخفيضات الإنتاج بعد عام واحد، بعد أن استعاد التجمع بالفعل الشريحة الأولى من التخفيضات وكانت 2ر2 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي.

ويشعر المتداولون أن المكاسب المحققة في المخزونات الصينية امتصت فائضًا من الأسواق حتى الآن.

كما تتوقع الأسواق انخفاض الطلب على النفط في الربع الأخير من العام الحالي، كما تتوقع وكالة الطاقة الدولية فائضا في الربع الأخير يصل إلى 3.1 مليون برميل يوميا.

على الصعيد الجيوسياسي، تواصل روسيا حربها على أوكرانيا متجاهلةً دعوات السلام. وفي تشديدٍ لموقفه ضد روسيا، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس روسيا بـ"المعتدية"، في إشارة إلى مقتل 8000 جندي من الجانبين في الأسبوع الماضي وحده.

وفي مطلع الأسبوع الحالي ضربت طائرات مسيرة أوكرانية موقع كينيف، المملوك لشركة سورجوت نفتجاز والذي يُعد أحد أكبر المواقع النفطية في روسيا بطاقة إنتاجية سنوية تزيد عن 20 مليون طن

وجدد الرئيس دونالد ترامب دعواته لأوروبا بوقف شراء النفط من روسيا، بعد أن أعلن سابقا استعداده للمضي قدما في فرض عقوبات "كبيرة" على إمدادات النفط الخام من روسيا، العضو في تحالف أوبك+، إذا ما أقدمت دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) على الخطوة نفسها.

وفي حين خفضت أو أوقفت معظم الدول الأوروبية شراء النفط الروسي منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022، فإن العديد من أعضاء حلف انلاتو - بما في ذلك المجر وتركيا – تواصل شراء الخام الروسي. ويأتي ضغط ترامب المتزايد على الحلف في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة لحث حلفائها في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى على فرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الصين والهند بسبب مشترياتهما من النفط الروسي.

كما يراقب المتعاملون أيضا التطورات في الشرق الأوسط عقب الهجوم الإسرائيلي على قطر في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى الهجمات الأوكرانية على مصافي وموانئ نفط في روسيا.