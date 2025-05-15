 بعد نحو 3 ساعات من انطلاقها.. انتهاء محادثات أردوغان وزيلينسكي في أنقرة - بوابة الشروق
الخميس 15 مايو 2025 6:49 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بعد نحو 3 ساعات من انطلاقها.. انتهاء محادثات أردوغان وزيلينسكي في أنقرة

وكالات
نشر في: الخميس 15 مايو 2025 - 6:32 م | آخر تحديث: الخميس 15 مايو 2025 - 6:32 م

أنهى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، لقاءه مع زيلينسكي في العاصمة أنقرة، وذلك بعد محادثات استمرت قرابة 3 ساعات.

واستمر الاجتماع الثنائي وغداء العمل بين الوفود، والذي عقد خلف أبواب مغلقة في المجمع الرئاسي التركي، ساعتين و45 دقيقة، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وحضر الاجتماع المغلق أيضا وزير الدفاع التركي، يشار غولر، ورئيس جهاز الاستخبارات الوطني التركي، إبراهيم قالن، وعاكف كاغاتاي كيليتش، كبير مستشاري الرئيس لشئون السياسة الخارجية والأمن.

ووصل زيلينسكي إلى العاصمة التركية أنقرة، اليوم الخميس، للقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل محادثات السلام الروسية الأوكرانية المتوقعة

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