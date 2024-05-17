مدرب الترجي: سأستعين بأنشيلوتي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

أكد ميجيل كاردوزو، المدير الفني للترجي التونسي، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمقرر له غدا السبت على ملعب "حمادي العقربي" في رادس.

وقال كاردوزو خلال المؤتمر الصحفي للمبارة "نستعد لحدث كبير، ونحن فخورون بمسيرتنا في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ومباراة النهائي مهمة، ولدينا حلم ونؤمن بأن اللاعبين هم القادرون على تحقيق اللقب."

وأضاف: "الحلم وحده لا يكفي، وسأقدم للاعبين كل ما يلزم من أجل التتويج، ودوري كمدرب هو مساعدة فريقي على تحقيق ذلك، ونحن مستعدون."

وشدد كاردوزو على أهمية جميع جوانب المباراة، سواء في طريقة اللعب أو الجانب النفسي، مؤكداً على ضرورة دخول المباراة بنفس الرغبة والتركيز الذي خاض به الترجي مباريات النجم الساحلي في دور المجموعات، أو أسيك أو صنداونز في قبل النهائي.

وتحدث كاردوزو عن تجربته الأوروبية، قائلاً: "لعبت نهائيين في أوروبا، وأريد الفوز بهذا النهائي لأنني خسرت نهائيًا سابقًا أمام بورتو، كان إحساسًا سيئًا جدًا، لكن أريد الفوز وعلينا أن نستمتع بالنهائي، ولا بد أن نبذل قصارى جهدنا ونحقق الانتصار."

واختتم تصريحاته قائلا: " مباراة الأهلي مهمة أمام منافس ذو طابع خاص، سأستحضر مقولة أنشيلوتي، هناك نوعان من المدربين المدرب الذي يعطي تعليمات كثيرة، والمدرب الذي يعطي معلوماته وحديثه قليل، أنا حاولت أن أضع لاعبي فريقي في أفضل الظروف لأن هذا دوري، وأن تكون التحضيرات جيدة بالنسبة لتفاصيل المباراة، وكذلك تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تواجههم في المباراة"