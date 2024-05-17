ودع محمد النني نجم خط وسط نادي أرسنال ومنتخب مصر، جماهير فريقه بإعلان رحيله عن الجانرز بنهاية الموسم الحالي.

وعبر حسابه على منصة "إكس" وجه النني رسالة وداع وشكر للجماهير على دعمها ومساندتها له طوال السنوات الماضية، حيث كان قد انضم للنادي منذ 8 أعوام قادما من بازل السويسري.

ولعب النني إجمالا 161 مباراة بقميص المدفعجية خلال الفترة من 2016 وحتى 2024 تخللتها فترة إعارة إلى بيشكتاش التركي، وخلال فترة لعبه بقميص أرسنال سجل 6 أهداف وصنع 10 أخرى، في إجمالي 9521 دقائق لعب.

ويعد الموسم الحالي هو الأقل للنني من حيث المشاركة مع فريقه إذ لعب 6 مباريات فقط بكل البطولات لم يسجل أو يصنع فيها أي أهداف.