محافظ كفر الشيخ: انطلاق قافلة دعوية كبرى من المسجد الكبير بسيدي سالم

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة، فعاليات القافلة الدعوية الكبرى من المسجد الكبير التابع لإدارة أوقاف سيدى سالم غرب، حول موضوع "واجبنا تجاه المنافع المشتركة والأماكن العامة"، بحضور ومشاركة الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير عام الدعوة، والشيخ ياسر الغول، مدير إدارة الإدارات، الشيخ فؤاد ناجي، مدير إدارة أوقاف سيدي سالم غرب.

جاء ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، ونشر الفكر الوسطى المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.

وقامت القافلة ببعض الأنشطة الدعوية المهمة منها عقد لقاء الجمعة للأطفال بالمسجد الكبير بسيدى سالم، بحضور الشيخ طاهر القصاص، إمام وخطيب المسجد، وعقد مقرأة القرآن الكريم للائمة، وعقد مقرأة القرآن الكريم للجمهور، وعقد محاضرة عن دور الأسرة في التنشئة الاجتماعية السليمة للواعظة عزيزة عبدالحميد عباس، وعقد مجلس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، أن جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة، داعيًا الله تعالى أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والإستقرار.