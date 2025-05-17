استشهاد 4 أطفال وإصابة 7 آخرين في قصف للاحتلال على مخيم جباليا

استشهد أربعة أطفال وأصيب سبعة آخرون، اليوم السبت، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا، شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال قصفت منازل المواطنين في مخيم جباليا، ما أدى لاستشهاد أربعة أطفال على الأقل وإصابة سبعة آخرين.

كما أصيب عدد من المواطنين في قصف للاحتلال استهدف منزلا في حي المحطة بدير البلح، وسط قطاع غزة.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 53,272 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 120,673 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.