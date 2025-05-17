وزير الدفاع يشهد مناقشة البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية

شهد الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى البحث الرئيسى لهيئة البحوث العسكرية بعنوان "الإستراتيجية القومية لمواجهة تأثير الصراعات الدولية والإقليمية على المصالح المصرية فى أفريقيا" وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة والخبراء الإستراتيجيين والمفكرين والإعلاميين وعدد من دارسى الكليات العسكرية وطلبة الجامعات المصرية.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء أ ح / هانى شبانة رئيس هيئة البحوث العسكرية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم للإرتقاء بالمستوى البحثى داخل القوات المسلحة ، مشيراً إلى أهمية البحث فى إعداد مقترح إستراتيجية قومية لمواجهة تأثير التحديات والتهديدات على المصالح القومية للدولة المصرية.

وشارك فى إعداد البحث نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين فى مجال الأمن القومى ، وتضمن البحث مناقشة التأثير على المصالح المصرية فى المجالات المختلفة داخل القارة الإفريقية، وانتهى إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة للحفاظ على الأمن القومى للدولة المصرية فى ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية.

وفى نهاية البحث نقل الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، مشيداً بالجهد المبذول فى البحث وأهميته فى دعم وتنمية القوى الشاملة للدولة المصرية مؤكداً على أهمية إتباع أحدث الأساليب العلمية فى مواجهة تلك التحديات.