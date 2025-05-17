توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، وشعب العراق على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والمشاعر الطيبة، متمنيًا لبغداد التوفيق في رئاسة الدورة الحالية للقمة العربية.

ووجه خلال كلمته ضمن أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد، صباح السبت، الشكر إلى العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس القمة السابقة، تقديرا للجهود المخلصة التي بذلها في دعم قضايا الأمة وتعزيز العمل المشترك.

وأكد أن «قمة اليوم تنعقد في ظرف تاريخي، حيث تواجه المنطقة تحديات معقدة وظروفا غير مسبوقة؛ تتطلب من الجميع، قادة وشعوبا، وقفة موحدة، وإرادة لا تلين وأن نكون على قلب رجل واحد قولا وفعلا، حفاظا على أمن أوطاننا وصونا لحقوق ومقدرات شعوبنا الأبية».

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة العربية العادية الـ34 والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بمشاركة قادة وزعماء عرب.

وتعد هذه القمة العربية الرابعة التي يستضيفها العراق في تاريخه، وتعقد تحت شعار: «حوار وتضامن وتنمية»، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل ليبيا وسوريا والسودان.