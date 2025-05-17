محافظ البحر الأحمر: استجابة سريعة من رئيس الوزراء لحل أزمة مياه الشرب في الغردقة

- عمرو حنفي: استيراد فلاتر محطة اليسر وتركيبها خلال 15 يومًا

قال محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، إنه عرض شكاوى المواطنين بخصوص أزمة نقص مياه الشرب في مدينة الغردقة على رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والذي استجاب سريعًا ووجّه بسرعة حل الأزمة خلال الأيام القليلة المقبلة، مكلفًا بعقد اجتماع عاجل بحضور المحافظ ووزير الإسكان والجهات المختصة بعد غدا الإثنين.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أن سبب المشكلة يعود إلى استبدال الجهات المختصة الفلاتر الخاصة بمحطة اليسر، بسبب انتهاء صلاحيتها، ما أدى إلى عدم انتظام ضخ مياه الشرب ووجود عجز في الكميات اليومية، بالإضافة إلى تهالك خط المياه القادم من الكريمات، والذي يغذي مدينة الغردقة بنحو 30 ألف متر مكعب يوميًا.

وأشار المحافظ إلى أنه، في ضوء اهتمامه ومتابعته المستمرة لشكاوى المواطنين بشأن مشكلة مياه الشرب، وتبنيه منهج الاستجابة السريعة والعمل الفوري على حل المشكلات، أجرى اتصالًا هاتفيًا عاجلًا برئيس الوزراء، الذي استجاب بدوره سريعًا ووجّه بالتنسيق مع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعقد اجتماع عاجل لمتابعة الحلول المطروحة.

وأعلن المحافظ عن الاتفاق مع وزير الإسكان على استيراد الفلاتر الخاصة بمحطة اليسر، وتركيبها خلال 15 يومًا، بما يسهم في رفع كفاءة المحطة وزيادة معدل الضخ اليومي من 40 ألفًا إلى 60 ألف متر مكعب، وهو المعدل الطبيعي لتغذية المدينة.

واختتم اللواء عمرو حنفي تصريحاته قائلًا: "نتقدم بالاعتذار لأهلنا أبناء مدينة الغردقة، بسبب وقوع هذه الأزمة الخارجة عن إرادتنا، ونتعهد ببذل قصارى جهدنا لحلها في أقرب وقت، خلال الأيام القليلة المقبلة".