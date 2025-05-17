التقاط صورة تذكارية للقادة المشاركين في القمة العربية الـ34

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التقطت صورة تذكارية صباح اليوم السبت، صورة تذكارية للقادة والزعماء ورؤساء الوفود المشاركين في القمة العربية العادية الـ34 المنعقدة بالعاصمة العراقية بغداد.

وتوجه القادة فيما بعد إلى مقر انعقاد القمة، حيث تقدم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الزعماء المشاركين في القمة، برفقة نظيره العراقي عبداللطيف رشيد.

وتنطلق في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة العربية العادية الـ34 والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بمشاركة قادة وزعماء عرب.

وتعد هذه القمة العربية الرابعة التي يستضيفها العراق في تاريخه، وتعقد تحت شعار: «حوار وتضامن وتنمية»، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل ليبيا وسوريا والسودان.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة مصر أمام القادة العرب؛ يستعرض خلالها رؤية مصر تجاه أبرز التحديات التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها تطورات القضية الفلسطينية، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي واستعادة الاستقرار الإقليمي.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي، في إطار حرص مصر الدائم على دعم التضامن العربي، وتعزيز آليات العمل المشترك لمواجهة التحديات الراهنة.