سامح حسين عن إشادة الرئيس السيسي ببرنامج قطايف: حديثه معي تكريم وشرف عظيم

علق الفنان سامح حسين، على إشادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببرنامجه الرمضاني «قطايف» الذي عُرض خلال رمضان الماضي.

وقال خلال لقاء لبرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E»، إن إشادة الرئيس السيسي تمثل تكريما ودعما لكل محتوى هادفز

وأضاف: «شيء عظيم أوي إن الرئيس السيسي أصلا يتكلم معي، ده تكريم، وأنه يهزر معي، ده تكريم، حاجة عظيمة وشرف ليَ، لكن أنا شايف إنه مش تكريم لشخصي؛ لكن هو تكريم لكل الناس اللي اتكلمت وشاورت إن فيه محتوى محترم، وهو دعم وعضد وسقف له».

وعبَّر عن اعتزازه بمهنته كممثل، قائلا: «أنا ليَ الشرف إني أبقى ممثل، ودارس إلقاء، قد تكون إحدى أسباب النجاح دراستي لفن الإلقاء؛ لأن ممكن شخص ثاني يقول الإسكريبت، لكن بسبب عدم دراسته إلقاء أو لأنه مش ممثل؛ ممكن ميوصلش، وده شيء أنا بتشرف به».

وأشار إلى صدق المشاعر التي كان يعبر عنها خلال تقديم حلقات البرنامج، مشددا أنه كان يؤمن بكل كلمة يقولها، مستشهدًا بموقف غلبه فيه البكاء من شدة التأثر أثناء التصوير.

وتابع: «في إحدى الحلقات، أنا اتخنقت من البكاء، والمخرج أحمد بدران وقف التصوير، قلت ليه؟ أنا حاسسها، فأنا كل كلمة قلتها كانت نابعة من جوايا، ونفسي أوصلها لكل الناس».

وأكد أن الإنسان مفطور على الخير، مشددا على ضرورة أن يسعى الجميع كل بطريقته إلى فعل الخير بمختلف أشكاله، بحيث يقتصر السعي على الجانب المادي فحسب.