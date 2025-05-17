النائب عصام هلال: كلمة الرئيس السيسي بقمة بغداد حملت رسائل مهمة تؤكد ضرورة توحيد الصفوف

• هلال: مصر لم ولن تدخر جهدا في حماية الأمن العربي وتحقيق سلام شامل وعادل بالمنطقة

أكد النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أهمية الرسائل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته أمام القمة العربية الرابعة والثلاثون بالعاصمة العراقية بغداد، والتي أكد فيها ضرورة توحيد الصفوف العربية لمواجهة التحديات الإقليمية الراهنة وعلى رأسها التصدي للجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأهالي قطاع غزة، في محاولات لطمسه وإبادته وإنهاء وجوده.

وأوضح هلال في بيان له منذ قليل، أن كلمة الرئيس السيسي حملت رسائل شديدة اللهجة للمشاركين في القمة العربية تحثهم على ضرورة التكاتف وسرعة اتخاذ خطوات حاسمة من شأنها إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني وتلقي بظلالها على الأمن القومي العربي، لافتا إلى أنه رغم الاتفاقات العديدة والتنسيقات الدولية المشتركة والجهود المبذولة لوقف هذا العدوان، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يصر على خرق هذه الاتفاقيات ماضيا في جرائمه وانتهاكاته المستمرة.

وأشار وكيل اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس الشيوخ، إلى أن مصر لم ولن تدخر جهدا في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في الدفاع عن حقه في إقامة دولة حرة مستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧، باعتبار ذلك السبيل الأمثل والأوحد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، مثمنا رسالة الرئيس السيسي للعالم العربي والغربي بأنه مهما كانت محاولات إسرائيل للتطبيع مع دول عربية، إلا أن السلام سيظل بعيد المنال ما لم تقم الدولة الفلسطينية.

ولفت الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، إلى أن مصر انطلاقا من دورها الريادي والتاريخي في المنطقة، فإنها تحمل على عاتقها مسؤولية توحيد الصفوف والحفاظ على تماسك وتلاحم الأمة العربية والعمل على تسوية مشكلاتها وأزماتها في جميع أنحاء البلاد، مطلقة عملياتها السياسية المتتالية للحفاظ على أمن واستقرار الجميع وعلى رأسهم فلسطين والسودان والصومال واليمن ولبنان وسوريا وكذلك ليبيا، وعلاج كافة الأزمات التي تحدق بالوطن العربي.