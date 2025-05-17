جوتيريش: ندين كل عمل يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم

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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، إن الكلمات لم تعد كافية لوصف ما يحدث في قطاع غزة، من حصار وتجويع وقتل.

وأضاف جوتيريش، في مؤتمر صحفي على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة في بغداد: لاشئ يبرر العقاب الجماعي الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال جوتيريش إن الأمم المتحدة ليس لديها القوة ذاتها التي يمتلكها مجلس الأمن لإنهاء الحرب في غزة.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: لن ندخر جهدا أو محاولة للضغط لاقناع المجتمع الدولي لإنهاء الحرب، كما أننا سوف نتعاون مع فرنسا و السعودية لإيجاد الحلول المختلفة لإنهاء الحرب و إقامة الدولة الفلسطينية و عاصمتها القدس الشرقية.

وأدان جوتيريش كل عمل من شأنه تهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وعبر عن الأمل في أن تنال سوريا استقرارها، مرحبا برفع العقوبات تمهيدا لمسار التطور السياسي وتحقيق التنمية والازدهار.

وقال إنه فيما تتطلع سوريا إلى مسار الانتقال السياسي، الذي يشمل جميع أفراد الشعب السوري، لتعزيز عملية الاندماج والبدء في مسار التنمية، لا يزال اليمن يبحث عن الأمل والعدالة.

وتابع الأمين العام: فخورون بما وصلت إليه العراق وسعيد للعودة مرة أخرى للعراق، في هذه اللحظة الحاسمة في المنطقة العربية.