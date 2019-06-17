لجان الهرم تستقبل طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانات الأحياء والديناميكيا والفلسفة

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان الامتحانات بمدرسة أم الأبطال الثانوية بنات، ومدرسة الشهيد هشام شتا، والإيمان ومجمع المدارس بالهرم، لأداء امتحانات الأحياء لشعبة علمي علوم، والديناميكا لشعبة علمي رياضة، والفلسفة للشعبة الأدبية منذ الثامنة والربع من صباح اليوم الاثنين.

وفتحت اللجان أبوابها أمام الطلاب في الثامنة والنصف من صباح اليوم، في خامس أيام ماراثون الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وأجرى أفراد الأمن أمام بوابات المدرسة عمليات التفتيش للطلاب أثناء دخولهم اللجان للكشف عن أجهزة المحمول ووسائل الغش الأخرى، كما أكد أفراد الأمن على الطلاب عدم اصطحاب أي أوراق تخص مادة الامتحان داخل اللجان.

وحرص العشرات من أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم؛ للاطمئنان عليهم وانتظارهم أمام اللجان، فضلا عن متابعة مواقع التواصل الاجتماعي للتأكد من حقيقة تسريب الامتحانات من عدمها.

وانتشرت أمام اللجان قوات الشرطة لتأمينها ومحاولة فرض حالة من الهدوء بمحيط اللجان، والتدخل لحل أي مشكلات قد تحدث، فضلا عن توفير سيارة اسعاف بالقرب من اللجان للتدخل السريع في حالة إصابة أي من الطلاب بحالة مرضية مفاجئة.