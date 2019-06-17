6 متسلقين إيطاليين وباكستانيين تتقطع بهم السبل على ارتفاع شاهق في شمال باكستان

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ذكر مسؤولون أن ستة متسلقين، (أربعة إيطاليين وباكستانيين اثنين) تقطعت بهم السبل، بينما اعتبر متسلق باكستاني آخر في عداد المفقودين، بعد حدوث انهيار جليدي في شمال غرب باكستان.

وقال عريف حسين مساعد مفوض شرطة مقاطعة غيزار حيث وقع الانهيار الجليدي، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ): "مازال أربعة إيطاليين ومتسلقتان محليتان عالقين على ارتفاع شاهق".

وأضاف حسين أن المتسلقين الذين تقطعت بهم السبل كان قد تم تحديد موقعهم بالقرب من بحيرة أوتار في سلسلة جبال هيندو راج.

وقال حسين إن مرشدا محليا كان برفقة المتسلقين،يعتبر في عداد المفقودين.

والمتسلقون الإيطاليون هم تارسيسيو بيلو ودافيد بيرجامين ولوكا موريلاتو وسيليستينو تولدو.

وقال حسين إنه جرى إرسال فرق الاستجابة الطارئة بما في ذلك أفراد الإسعاف.

وقع الحادث في الصباح. وأضاف أن الطقس السييء لم يسمح للمروحيات بالتحليق لذا اضطرت فرق الإنقاذ للسير على الأقدام ست ساعات للوصول إلى المتسلقين.

وقال إن المتسلقين الإيطاليين كانوا قد تواصلوا مع سفارتهم في إسلام أباد وأخبروها بالحادث، قائلين إنهم تكبدوا إصابات.

وأوضح "كرار حيدري" سكرتير نادي الألب الباكستاني إن الانهيار الجليدي ضرب المجموعة أثناء نزولهم من سلسلة جبال هيندو راج في جيلجيت-بالتستان.

يذكر أن مئات المتسلقين وأغلبهم من أوروبا، يحاولون تسلق قمم الجبال في باكستان كل صيف ولكن القليل يقدمون على هذه المحاولة في الشتاء. وتسببت الانهيارات الجليدية والطقس السييء في وفاة متسلقين في الماضي.