أكد الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للمنتخب الأوغندي أنه يركز على جميع المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية وليس مجموعته فقط مشددًا على سعادته بالتواجد في مصر.

وقال ديسابر في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت :" معسكر المنتخب في أبو ظبي الرياضية والذي استمر على مدار أسبوعين خطوة أولى بالنسبة لنا ضمن استعدادات المنتخب للبطولة".

وأضاف:" منتخب مصر قوي ولكن هناك العديد من المنتخبات في البطولة لديها الفرصة ولابد من عدم صرف النظر عنها ولابد من التركيز مع زيمبابوي والكونغو ونحتاج إلى فوزين فقط للتأهل للدور المقبل".

وأتم:" لم نصعد للدور الأول في البطولة الماضية التي أقُيمت في الجابون ونسعى للتأهل لدور الـ16 في هذه النسخة ثم ننتظر ماذا سيحدث في الفترة المقبلة".

ويتواجد المنتخب الأوغندي في المجموعة الأولى في أمم إفريقيا والتي ستُقام في مصر خلال الفترة بين 21 من الشهر الجاري حتى 19 من يوليوالمقبل بجانب كلًا من: مصر، زيمبابوي، جمهورية الكونغو.