عدم تشغيل المراوح الموجودة باللجان تجنبا لانتقال الفيروسات وتعقيم اللجان السبت

أرسل الدكتور رضا حجازي رئيس امتحانات الثانوية العامة خطابا إلى المديريات التعليمية في إطار الاستعدادات الأخيرة لعقد امتحانات الثانوية العامة الأحد المقبل.

ووجه بضرورة عقد اجتماع مع رؤساء اللجان المنتدبين من المديرية لإعطائهم التعليمات الأخيرة قبل عقد الامتحانات وذلك في موعد أقصاه غدا الخميس مع مراعاة تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة.

وأضاف الخطاب، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه، بضرورة الحفاظ على المسافة البينية بين الطلاب، والتي لا تقل عن متر ونصف، وعدم تشغيل المراوح الموجودة باللجان؛ تجنبا لانتقال الفيروسات عن طريق تحريك الهواء، والانتهاء من فرش اللجان يوم الجمعة حتى تتمكن شركات التعقيم الانتهاء من تعقيم اللجان يوم السبت، التأكيد على تواجد عامل العهدة بالمدرسة يوميا وتكليفه بالمبيت داخل مقر اللجنة حتى تتمكن شركات التعقيم من مباشرة أعمالها طبقا للجدول الزمني المعتمد.

وذكر حجازي، أنه سيتم توزيع مظاريف الأسئلة يوميا الساعة العاشرة صباحا على أن يتسلم مراقبي الأدوار المظاريف الخاصة باللجان المكلف بالإشراف عليها وتكليف ملاحظ واحد فقط من كل لجنة باستلام كراسات الخاصة بلجنته، على أن يبدأ التوزيع بالنمودج (أ) ويكون التوزيع باللجنة المجاورة بالنموذج (ج) وذلك حتى تتناسب نماذج الكراسات الباقية مع مخطط التوزيع المعمول به.

والتأكيد على الطالب بضرورة تسليم كراسات المواد التي لا تضاف للمجموع في المواعيد المحددة بالجدول المعلن، وفي حالة عدم التسليم يكون تقدير الطالب (عدم اجتياز)، وعلى رئيس اللجنة تحرير محضر إثبات حالة للطالب الذي لم يقم بتسليم كراسات المواد التي تضاف للمجموع وإرسالها للجنة النظام والمراقبة.