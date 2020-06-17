 رئيس بولندا قد يزور البيت الأبيض قبل الانتخابات الرئاسية البولندية - بوابة الشروق
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رئيس بولندا قد يزور البيت الأبيض قبل الانتخابات الرئاسية البولندية

البيت الابيض - ارشيفية
البيت الابيض - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 3:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 17 يونيو 2020 - 3:07 م
ذكرت تقارير إعلامية بولندية وأمريكية، أن الرئيس البولندي أندريه دودا، قد يزور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في بولندا في 28 يونيو الجاري.

ونقلت صحيفة "بوليتيكو" عن مصدر بإدارة ترامب قوله إن دودا ربما يزور واشنطن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وقالت وكالة الأنباء البولندية إن استعدادات تجرى على مستوى منخفض ، لكن لم يتم بعد تأكيد الزيارة بشكل رسمي.

وقال رئيس الحكومة، كريزستوف سزسزيرسكي للإذاعة الحكومية صباح اليوم الأربعاء "إذا تم تقديم دعوة، ستجرى الزيارة واجتماع الرئيسين".

بالنسبة لدودا، يمكن أن تكون الزيارة دعما لحملته الرئاسية. ولطالما قدم الرئيس الحالي، نفسه كضامن لعلاقات جيدة بين بولندا وأمريكا والتحالف القوي بين الدولتين يعد من ركائز سياسته الخارجية.

وزيارة دودا أيضا يمكن أن تكون فرصة لأمريكا لإعلان أنها تزيد وجودها العسكري في بولندا. وفي تغريدة نشرتها مؤخرا السفيرة الأمريكية في بولندا، جورجيت موسباشر، ذكرت أن الإعلان حول تلك القضية سيكون "قريبا".

وكان ترامب قد أعلن أمس الأول الاثنين أنه سيقلص وجوده العسكري في ألمانيا، الجارة الغربية لبولندا، من حوالي 34500 إلى 25 ألف جندي. وطبقا لتقارير سابقة، يمكن نقل بعض من تلك القوات إلى بولندا.

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