أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة اليوم الخميس، تراجع معدل البطالة في أستراليا إلى 5.1% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال مايو الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون استقراره عند نفس مستواه في أبريل الماضي وكان 5.5%.

وأضاف الاقتصاد الأسترالي 115.2 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي ليصل إجمالي عدد العاملين في أستراليا إلى 13 مليونا و125.1 ألف عامل، وهو ما يزيد بشدة عن توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون إضافة 30 ألف وظيفة فقد بعد خسارة 30.6 ألف وظيفة خلال أبريل الماضي.

وتم إضافة 97.5 ألف وظيفة بدوام كامل خلال مايو الماضي بعد إضافة 33.8 ألف وظيفة خلال أبريل الماضي، في حين تم إضافة 17.7 ألف وظيفة بدوام جزئي بعد شطب 64.4 ألف وظيفة من هذه الفئة خلال الفترة نفسها.

وبلغ معدل المشاركة في قوة العمل بأستراليا خلال الشهر الماضي 66.2% في حين كان المحللون يتوقعون 66.1% مقابل 66% خلال الشهر السابق.

وتراجع عدد العاطلين في أستراليا خلال الشهر الماضي بمقدار 53 ألف عاطل إلى 701.1 ألف عاطل، في حين ارتفع معدل البطالة بين الشباب بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى 10.7%

في الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة خلال مايو الماضي بمقدار 1.9 نقطة مئوية عن الشهر نفسه من العام الماضي. في حين ارتفع عدد العاملين خلال الشهر الماضي بمقدار 987.2 ألف عامل مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.