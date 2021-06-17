الأمم المتحدة: الظرف الراهن يتطلب دعم جهود الجيش اللبناني للحفاظ على استقرار البلاد

دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، لبذل كل الجهد لتلبية الاحتياجات الطارئة والعاجلة للمؤسسة العسكرية اللبنانية، والتي تأثرت بشكل بالغ جراء الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في البلاد.

جاء ذلك في كلمتها خلال المؤتمر الدولي الافتراضي لدعم الجيش اللبناني الذي عقد اليوم بدعوة من فرنسا ودعم من الأمم المتحدة وإيطاليا وبمشاركة عشرين دولة.

وأكدت فرونتسكا أن الأمم المتحدة ستدعم الجيش اللبناني في وضع ترتيبات في سبيل متابعة نتائج مؤتمر اليوم، مؤكدة أن الظرف الراهن يتطلب دعم الجيش اللبناني وعناصره في جميع جهودهم للحفاظ على استقرار لبنان وتعزيزه.

وشكرت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، الحكومة الفرنسية، على تنظيم هذا المؤتمر المهم في هذا الوقت الحرج كما والبلدان التي سبق وقدمت الدعم الطارئ للجيش اللبناني في الأشهر الأخيرة.

وفي إشارة إلى الدور المحوري الذي يلعبه الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن لبنان واستقراره وفي تطبيق قرار مجلس الأمن 1701، قالت فرونتسكا إن تلبية احتياجات الجيش المادية والبشرية الفورية أمر ضروري لاستمرار عمله.

وحثت الجيش اللبناني على مواصلة جهوده للوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، مؤكدة أن الأمم المتحدة ستدعم الجيش اللبناني في وضع ترتيبات في سبيل متابعة نتائج مؤتمر اليوم.