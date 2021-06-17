 إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأسيوط - بوابة الشروق
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إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بأسيوط

يونس درويش
نشر في: الخميس 17 يونيو 2021 - 9:21 م | آخر تحديث: الخميس 17 يونيو 2021 - 9:21 م

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة بطريق البداري في أسيوط.

وكان اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط تلقى إخطار من اللواء وائل نصار مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص رقم "٣٨٢٩ ى ع أ"، امام قرية العقال القبلي؛ بسبب الحادث السرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: "علاء .ا" ١٥ سنة من البداري، "عصمت .ع" ٦٠ سنة من قرية النواورة، "حسن .س" ٢٥ سنة من البداري، "مروة .ا" ٢٣ سنة من البداري، "إخلاص. ع" ٢٣ سنة من البداري، "مدحت .م" ٢٠ سنة من العتمانية.

وجرى نقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، ورفع السيارة وإخلاء الطريق للمارة، وتولت النيابة التحقيق.

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