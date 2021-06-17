نائب يوجه طلب إحاطة بشأن انتشار الباعة الجائلين في أكتوبر

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، بطلب إحاطة موجه للحكومة ممثلة في وزارة الإسكان، بشأن انتشار الباعة الجائلين في مدينة السادس من أكتوبر.

وقال النائب في طلب الإحاطة، إن انتشار الباعة الجائلين في عدد كبير من مناطق أكتوبر، حتى أصبحت ظاهرة تتطلب البحث عن إيجاد حل، لاسيما في ظل ما تسببه من أزمات للمارة والسكان.

وأضاف هشام حسين، أن الباعة الجائلين يعملون بدون أية ضوابط أو رقابة، فضلا عما يسببه انتشارهم من حالة إزعاج وتعطيل حركة المرور، وتعدد شكاوى المواطنين منهم.

وطالب النائب، بضرورة وضع حل لهذه الأزمة، وتوفير أماكن لائقة للباعة الجائلين بشكل منظم يحفظ حقوقهم وحقوق الدولة، فضلا عن منع المشكلات الناتجة عن انتشارهم بصورة عشوائية.