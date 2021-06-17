محافظ أسيوط يوزع عقود ومشروعات لـ103 أسر محتاجة مقدمة من مؤسسة خيرية

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، توزيع عقود 103 مشاريع لـ103 أسر من الأكثر احتياجا، ما بين تروسيكلات وماكينات خياطة وأفران منزلية وتربية ماشية ومستلزمات بقالة وملابس وأحذية وإكسسوارات، مقدمة من مؤسسة ليلة القدر (مصطفى وعلي أمين الخيرية)، وذلك بقيمة مليون جنيه؛ لتوفير مصدر رزق يساعدهم في تحسين المستوى المعيشي لهذه الأسر.

تأتي هذه المساعدات ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستهدف الفئات المجتمعية الأكثر احتياجا لتحسين ظروفهم المعيشية وتوفير حياة كريمة لهم.

جاء ذلك بحضور العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ومجدي نجيب وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، وعماد محمد سعد مدير مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، وخالد أحمد عدلي مدير المشروعات بالمؤسسة، وأحمد عبدالحافظ مدير الحسابات بالمؤسسة، ومصطفى أبوغدير مستشار المحافظة لشئون الجمعيات الأهلية، وهبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات بالمديرية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

بدأت الفعاليات بتوزيع بعض المشروعات في بهو ديوان عام المحافظة، تتضمن ماكينات الخياطة والعجانات والأفران المنزلية ومشروعات المنظفات وتجارة الأحذية والإكسسوارات، كما وزع بعض المشروعات أمام الديوان ومنها تروسيكلات وماكينات تصوير ورؤوس ماشية ورياشات دواجن، واستكمل الفعالية بتوزيع عقود المشروعات بقاعة المؤتمرات الكبرى في ديوان عام المحافظة، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونان من حيث التباعد وراتداء الكمامات الواقية وتطهير وتعقيم المكان.

وأكد المحافظ أن توزيع هذه المشروعات يمثل تجربة تنموية متميزة تسهم في توفير فرص عمل للأسر الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى معيشتهم، لافتًا إلى أهمية مثل هذه المشروعات في تحقيق المعادلة الأهم وهي أن يكون المواطن عنصرًا منتجًا يمثل إضافة قوية لاقتصاد بلده لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.

وأشار إلى أن دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في التنمية بالتوازى مع مبادرة حياة كريمة أمر في غاية الأهمية حتى نصل إلى التنمية الحقيقية من خلال الاستثمار في البشر وتوفير ما يناسبهم من أعمال، مؤكدًا أن رسم البسمة على وجوه البسطاء عمل عظيم ونطمح في مزيد من التعاون الفترة القادمة للوصول إلى كل المستحقين من أبناء المحافظة.

كما قدم المحافظ الشكر لمديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصطفى وعلي أمين، على مجهوداتهم في الأعمال الخيرية، مشيدًا بدور مؤسسات المجتمع المدني ومساهمتها في دعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، وتقديم المشروعات التنموية التي تساعدهم في مواجهة أعباء المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره لفريق العمل والقائمين على تنفيذ المشروع وطالب بضرورة تكثيف التعاون الفترة القادمة مع أهالي أسيوط الذين يستحقون الكثير والكثير، مطالباً الأسر المستفيدة التي تم توزيع المشروعات عليها، بالجد والاجتهاد في العمل والإرادة والعزيمة والتصميم على النجاح، معلنا دعم المحافظة للمشروعات التي تحقق التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا وتعود بالنفع على المواطن البسيط، موجهًا مسئولي التضامن الاجتماعي بمتابعة المشروعات والمساعدة في تسويق منتجاتهم.

من جانبه، أكد العميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن المديرية قامت بالتعاون مع مؤسسة ليلة القدر (مصطفى وعلي أمين الخيرية) في عمل أبحاث ميدانية عن الأسر والتعرف على رغباتهم واحتياجاتهم، وبناء عليه تم اختيار هذه المشروعات لأصحابها مما أوجد حالة كبيرة من الفرح والسرور لدى المستفيدين، لافتًا إلى أن كل مستفيد اختار المشروع الذى يناسبه حتى يتمكن من توفير المناخ الجيد لتوفير مصدر دخل له ولأسرته.

فيما أشار عماد محمد سعد مدير المؤسسة، إلى أن المشروعات التي تم توزيعها اليوم تضمنت 16 تروسيكلا، و15 مشروعا لمستلزمات البقالة، و23 ماكينة خياطة، و5 ماكينات سرفلة، و9 مشروعات رياشة دواجن وقفاصة، و16 مشروع منظفات، و11 فرنا منزليا بمشتلامته (أسطوانة بوتاجاز- جوال دقيق - عجان)، و3 مشروعات ملابس وتجارة أحذية وإكسسوارات حريمي، ومشروعين تربية ماشية، واعدًا بالمزيد من التعاون في المرحلة المقبلة وتوفير فرص عمل من خلال المشروعات ومساعدة الحالات المستحقة بأسيوط وباقي محافظات الجمهورية.

وأعرب جميع المستفيدين عن سعادتهم وفرحتهم الكبيرة مما تحقق لهم من فرص عمل من خلال هذه المشروعات الصغيرة التي ستساعدهم على الإنتاج وعيش حياة كريمة، مقدمين الشكر لرئيس الجمهورية الذي أطلق مبادرة حياة كريمة، كما وجهوا الشكر لمحافظ أسيوط ومؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية لرعايتهم الدائمة للحالات الأكثر احتياجًا.