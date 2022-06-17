افتتاح 4 مساجد بـ3 مدن بتكلفة أكثر من 4 ملايين جنيه في أسوان

افتتح محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، مسجد آل قاسم بقرية فارس بمركز كوم أمبو بعد إنهاء أعمال الإحلال والتجديد بتكلفة وصلت لأكثر من 4 ملايين جنيه، وعلى مساحة 550 م2.

كما تم افتتاح مسجد أبو هندى بالرديسية بمركز إدفو، حيث تم تنفيذ أعمال الصيانة والترميم بتكلفة 392 ألف جنيه، ويقع على مساحة 135 م2، وتم أيضا افتتاح مسجد الشيخ على بقرية إقليت بعد تنفيذ أعمال الصيانة والترميم بتكلفة 610 ألف جنيه وبمساحة 400 م2.

وفي بقرية الجعافرة بمركز دراو، تم افتتاح مسجد الشيناب عقب تنفيذ أعمال الصيانة والترميم بتكلفة 387.5 ألف جنيه وبمساحة 100 م2.

ومن جانبه، أوضح الدكتور رمضان عبد السميع مدير أوقاف أسوان، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف واللواء أشرف عطية محافظ أسوان جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة والتى وصل عددها حتى الآن إلى 93 مسجدا على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مؤكداً أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.