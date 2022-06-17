بيطري أسوان يضبط لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى

قال أحمد صالح مدير عام الطب البيطري بأسوان، إنه على مدار 4 أيام، تم شن حملات تفتيش مكبرة على محلات الأسماك وثلاجات اللحوم المجمدة داخل نطاق مدينتى أسوان ودراو.

وأوضح مدير الطب البيطري أن هذه الحملات نجحت فى ضبط 32 كجم من اللحوم البقرى والضأن بمركز دراو، بجانب ضبط 69 كجم لحوم مذبوجحة خارج المجازر الرسمية بنصر النوبة، بالإضافة إلى ضبط 25 كجم من الدواجن واللحم المفروم بمنطقة حى المحمودية، وكذا ضبط 25 كم من اللحوم المصنعة والكبدة والرنجة والدواجن بمنطقة المدينة الصناعية الجديدة، حيث كانت شملت هذه المضبوطات عرض وبيع لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.