تدمير شبه كامل لمصنع كيماوي في سيفيرودونتسك الأوكرانية والقتال مستمر

ذكر الجيش الأوكراني اليوم الجمعة أن مصنع "آزوت" الكيماوي المترامي الأطراف في مدينة "سيفيرودونتسك" المحاصرة بشدة، تم تدميره بالكامل تقريبا، من خلال قصفه بصواريخ روسية، وسط مخاوف بشأن مصير المدنيين، الذين يحتمون بالموقع.



وكتب سيرهي هايداي، حاكم إقليم (لوهانسك) على تطبيق (تيليجرام) "لم يعد هناك أي مبان إدارية سليمة في منطقة عملاق الكيماويات".



وأضاف هايداي أن القوات الأوكرانية تواصل مقاومة الهجوم الروسي، المستمر منذ أسابيع.



وأبدت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية ملاحظات مماثلة في تقريرها اليومي حول الوضع.



وقال التقرير إن "القتال بشأن السيطرة الكاملة على سيفيرودونتسك مستمر" ، وفيما تقوم روسيا بنقل المزيد من المدفعية إلى المنطقة، ذكرت هيئة الأركان العامة وحاكم لوهانسك إنه تم صد هجوم على ضاحية "سولوت".



وبينما استولت روسيا على المناطق السكنية بالمدينة، تحصنت القوات الأوكرانية في المناطق الصناعية ومصنع الكيماويات.