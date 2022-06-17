توصيات وزارة الرياضة لـ اتحاد الكرة لتجنب تكرار أزمة الأهلي في نهائي إفريقيا

أصدرت لجنة بحث الشكاوى الخاصة بعدم الشفافية والفساد بوزارة الشباب والرياضة عدة توصيات لعدم تكرار أزمة تنظيم نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا وتعرض النادي الأهلي لأزمة خوض المباراة النهائية بملعب المنافس الوداد المغربي بما يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص.

وكان جدلًا كبيرًا قد أُثير في الشارع المصري حول مدى أحقية اتحاد الكرة في تنظيم نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا وبيان مدى أحقية النادي الأهلي في طلب عقد المباراة النهائية داخل جمهورية مصر العربية أسوة بما قامت به دولة الفريق المنافس "المغرب".

وجائت توصيات لجنة وزارة الرياضة كالاتى :

أولًا: قيام الاتحاد المصري لكرة القدم وقبل انطلاق منافسات الموسم المقبل بوضع آليات معلنة بالتنسيق مع مختلف الأندية سواء في استضافة البطولات على أرض مصر أو الحضور الجماهيري او كافة الأمور التنظيمية التي من شأنها صون حقوق الأندية المصرية تجاه كافة المؤسسات الرياضية الدولية

ثانيًا: ضرورة قيام الاتحاد المصري لكرة القدم بالتنسيق مع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والعالمية قبل انطلاق منافساتها للتشاور بشان كافة المتطلبات وخاصة ما يتعلق منها بالاستضافة ، سيما وان هذا الامر لا يتعارض مع اللوائح المحلية والقارية والدولية في هذا الشأن

ثالثًا: وضع آليات الإدارية داخل أروقة الاتحاد المصري لكرة القدم التي تضمن الشفافية والسرعة ودقة العرض فيما يتعلق بالمكاتبات وخاصة الدولية منها ، لعدم تكرار تلك الأخطاء مستقبلا

رابعًا: مراعاة الأندية الرياضية التواصل مع اتحاد كرة القدم بشان الرغبة في الاستضافة فور استلامها الضوابط والاشتراطات الخاصة بالمشاركة في المسابقات القارية والتي ترد قبل انطلاق المنافسات بوقت كاف.