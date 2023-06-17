بيراميدز يغلق الباب في وجه لاعبيه

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أغلق مسؤولو بيراميدز، الباب على وكلاء اللاعبين والسماسرة تنفيذّا لقرار الإدارة بالحفاظ على القوام الأساسي للفريق وتدعيم الصفوف استعدادا لمنافسات الموسم الجديد 2023-2024.

وتسعى إدارة بيراميدز التعاقد مع عدد من اللاعبين المميزين في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مع اقتراب ضمان الفريق مشاركته لأول مرة في تاريخه ببطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم المقبل.

ويتصدر بيراميدز قمة الدوري الممتاز مؤقتًا برصيد 64 نقطة، قبل نهاية المسابقة بـ4 جولات، في انتظار خوض الأهلي 62 نقطة، مبارياته المؤجلة والتي تصل إلى 6 مباريات كاملة بسبب ارتباطه بالمشاركة الإفريقية والتي انتهت بتتويج الفريق بطلا لإفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه على حساب فريق الوداد المغربي.

وفشل بيراميدز في الموسم الحالي، اقتناص بطولة كأس الكونفدرالية بعد خروجه من الدور نصف النهائي لصالح فريق الجنوب إفريقي.

وخسر بيراميدز نهائي كأس مصر لصالح الأهلي بعد وصول المباراة بين الفريقين للأشواط الإضافية قبل أن يحسم حمدي فتحي اللقب للمارد الأحمر.

كما خسر بيراميدز في الموسم الحالي لقب كأس السوبر المصري في الإمارات لصالح الأهلي بعد أن حسمها الفريق الأحمر بنتيجة 1-0.