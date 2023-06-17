سويسرا: نجاة قرية كاملة من انهيار صخري ضخم

قال كريستيان جارتمان المتحدث باسم «ألبولا» في كانتون جراوبوندن، التي تضم قرية «برينز» الجبلية السويسرية التي تعرضت لانهيار صخري ضخم كاد أن يدمرها صباح الجمعة، إنه ليس من المتوقع أن يكون هناك أي ضرر.

من جانبه، صرح عمدة القرية دانيال ألبرتين في مؤتمر صحفي، بأنه شعر بالارتياح، وأن الجمعة هو أحد أفضل الأيام منذ الإخلاء.

وذكرت السلطات في وقت سابق، أن انهيارا صخريا كبيرا، كاد أن يدمر قرية «برينز»، في وقت مبكر صباح الجمعة.

وكان قد تم إجلاء سكان القرية، البالغ عددهم 80 نسمة، في مايو الماضي، كإجراء احترازي.

وذكر جارتمان إن كتلة الصخور والحصى، وصلت إلى ارتفاع، بلغ 12 مترا، مع إغلاق طريق واحد تماما.

وقال لوكالة الأنباء الوطنية السويسرية: «نفترض حاليا أن هذا الأمر ليس الأخير».

وظلت الصخور الضخمة تتساقط وتستقر في الوادي لعدة أيام، وفي نهاية المطاف توقف الانهيار الصخري الضخم على بعد أمتار قليلة من مدرسة قديمة.

وأعلنت السلطات، عن أعلى مستوى من الإنذار وأغلقت طريقين وخطا للسكك الحديدية حول ألبولا.