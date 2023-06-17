وثق مقطع مصور، تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حادث سير نجمت عن سقوط سيارة من جسر شاهق لتقع فوق مركبة أخرى.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الحادث وقع في العاصمة السعودية، الرياض، حيث سقطت تلك السيارة من فوق أعلى جسر بطريق الملك فهد.

وفقد سائق سيارة كانت تسير بشكل مسرع جدا، السيطرة عليها مما أدى إلى اختراقها وكسرها سور الجسر.

وسقطت السيارة فوق مركبة أخرى، حيث أظهر مقطع الفيديو تهشم وتحطم السيارتين بدرجة كبيرة.

وأسفرت هذه الحادثة عن حدوث إصابات دون أن الكشف عن الحصيلة أو فيما إذا كان أحد قد قضى في تلك الواقعة.