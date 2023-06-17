روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني استهدف منشأة لخط أنابيب دروجبا

قال حاكم منطقة بريانسك المجاورة لأوكرانيا، اليوم السبت، إن وحدات الدفاع الجوي الروسية صدت هجوماً أوكرانياً استهدف محطة ضخ لأنابيب "دروجبا" النفطية خلال الليل.

وأضاف ألكسندر بوجوماز، في منشور عبر تطبيق "تيليجرام" أن "ثلاث طائرات بدون طيار(درونز) عسكرية أوكرانية دُمرت في الهجوم على محطة نوفوزيبكوف"، وفقا لوكالة رويترز.

وخط أنابيب "دروجبا" يعرف أيضاً بخط أنابيب الصداقة وخط أنابيب كوميكون، إذ جاءت فكرة بنائه في أواخر الخمسينيات لتزويد حلفاء روسيا في أوروبا الشرقية بالنفط.

في سياق متصل، يتوجه الوفد الأفريقي بقيادة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، اليوم السبت إلى سان بطرسبورج (شمال غرب روسيا) حيث يستقبله فلاديمير بوتين، وذلك غداة لقاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف، للتوسط بين البلدين لوقف الحرب التي شنتها موسكو على جارتها منذ 24 فبراير 2022.

اقترح الوفد، أمس الجمعة وساطة سلام في النزاع، مؤكدا ضرورة حصول "وقف للتصعيد من الجانبين"، إلا أن الرئيس الأوكراني رفض ذلك، منددا بعملية "غش" من جانب روسيا.

وأكد زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مع القادة الأفارقة المشاركين في الوفد: "من الواضح أن روسيا تحاول مجددا استخدام تكتيكها القديم القائم على الغش، لكن روسيا لن تنجح بعد اليوم في الاحتيال على العالم، لن نمنحها فرصة ثانية".