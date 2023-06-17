وزير الخارجية السعودي: المحادثات مع إيران اتسمت بالصراحة والوضوح

شدد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أهمية التعاون الأمني بين المملكة وإيران لضمان خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل.



وبحسب ما نشره موقع فضائية «العربية»، قال في مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، السبت، إنه «سينقل دعوة العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز، للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة».



وأوضح أن «المحادثات السعودية الإيرانية اتسمت بالصراحة والوضوح»، قائلًا إن «إيران قدمت تسهيلات لعودة البعثات الدبلوماسية للعمل».



وذكر أن «العلاقات بين الجانبين تقوم على ضرورة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية»، معربًا عن أمله في أن تنعكس عودة العلاقات السعودية مع طهران على المنطقة والعالم.



ورحب «بن فرحان» بقدوم الحجاج الإيرانيين لأداء المشاعر المقدسة.



من جانبه، قال اللهيان إن «المحادثات مع وزير الخارجية السعودي تناولت التعاون في مجالات عدة، وخاصة العلاقات الاقتصادية».



وكان وزير الخارجية السعودي أجرى زيارة، اليوم السبت، إلى العاصمة الإيرانية طهران.



وهذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجية سعودي لإيران منذ عدة أعوام.



وعقب وصوله، التقى وزير الخارجية السعودي بنظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان. ومن المقرر أن يجتمع في وقت لاحق بالرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.