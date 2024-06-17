 الزمالك أمام المصري ويورو 2024.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين - بوابة الشروق
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الزمالك أمام المصري ويورو 2024.. مواعيد مباريات اليوم الإثنين

محمد جلال
نشر في: الإثنين 17 يونيو 2024 - 10:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 يونيو 2024 - 10:37 ص

تقام مساء اليوم الإثنين، عدة مباريات حول العالم لعل أبرزها هي مواجهة الزمالك مع المصري في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلعب الزمالك مع المصري على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 26 لبطولة الدوري المصري، وتقام المباراة في السابعة مساءً.

وضمن مباريات الدوري المصري أيضًا تقام مواجهتين بين الإسماعيلي وإنبي على استاد الإسماعلية، في السابعة مساءً، ويستضيف الجونة نظيره البنك الأهلي في الرابعة عصرًا.

أبرز مواجهات اليوم الإثنين

الدوري المصري

الجونة × البنك الأهلي.. الرابعة عصرًا.

الزمالك × المصري.. السابعة مساءً.

الإسماعيلي × إنبي .. السابعة مساءً.

يورو 2024

رومانيا × أوكرانيا.. الرابعة عصرًا.

بلجيكا × سلوفاكيا.. السابعة مساءً.

النمسا × فرنسا.. العاشرة مساءً.


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