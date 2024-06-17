عواد بديلا لصبحي بعد إصابته في إحماء الزمالك قبل مواجهة المصري

أجرى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تعديلاً على تشكيل الأبيض لخوض مباراة المصري المقرر لها بعد قليل باستاد برج العرب، في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ودفع الجهاز الفني بمحمد عواد في حراسة المرمى، بدلاً من محمد صبحي، بعدما اشتكى الأخير من الآم في الظهر أثناء عمليات الإحماء، ليقرر الجهاز الفني استبعاده من القائمة والبدء بمحمد عواد على أن يتواجد محمود الشناوي الحارس الصاعد على مقاعد البدلاء.

وأصبح تشكيل الزمالك كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : إبراهيما نداي – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – محمد شحاتة.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – زياد كمال -عبد الله السعيد .

خط الهجوم : مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمود الشناوي وياسر حمد وسيد عبد الله "نيمار" ومحمد أشرف "روقا" وسيف جعفر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" وترافيس موتيابا ويوسف أوباما.