الاتحاد الأوروبي يؤكد الحاجة الملحة لخفض التصعيد في الشرق الأوسط

شددت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، على الحاجة لمُلحة لخفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال ردها على أسئلة الصحفيين، مساء الثلاثاء، بعد اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وقالت إن طهران لا ينبغي أن تطور قنبلة نووية، مضيفة: «لا يمكن لإيران أن تمتلك قنبلة نووية، والدبلوماسية هي الحل لمنع ذلك، وسوف يلعب الاتحاد الأوروبي دوره في هذا الصدد».

وأكدت ضرورة عدم التساهل مع الخطط الإيرانية لتسريع البرنامج النووي.

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف منشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، ما خلف إجمالا 224 قتيلا و1800 جريح، وفق التلفزيون الإيراني.

ومساء اليوم ذاته، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة، وخلفت حتى ظهر الاثنين نحو 24 قتيلا ومئات المصابين، وأضرارًا مادية كبيرة، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية وإعلام عبري.